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Onlarca canı kurtaran gence anlamlı hediye

Konya Valisi İbrahim Akın, merkez Selçuklu ilçesindeki 4 katlı bina çökmeden önce duyarlılığıyla birçok kişinin tahliye edilmesini sağlarken cep telefonunu düşüren gence yenisini hediye etti.

AA28 Ocak 2025 Salı 11:51 - Güncelleme:
Onlarca canı kurtaran gence anlamlı hediye
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Vali Akın, makamında 20 yaşındaki Ali El Hüseyin ile bir araya geldi.

Sadece kendisini koruma iç güdüsüyle hareket etmeyip başka insanları da düşünen gence teşekkür eden Akın, "O binanın kendi üzerine çökme riskini de alarak tek tek kapıları çalman, çok takdir edilmesi gereken bir davranış. Yaşlıların ayakkabısını giydirene kadar orada kalman, çok erdemli bir şey, tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Akın, Ali El Hüseyin'in zamanla yarışırcasına insanların dışarıya çıkmasını sağlamasının birçok insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Konuşmasının ardından Akın, apartmandaki insanları uyardığı sırada düşürdüğü cep telefonuna bir daha ulaşamayan gence yenisini hediye etti.

- BİNANIN ALTINDA KALMAMAK İÇİN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPMIŞ

Ali El Hüseyin, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Gelen seslerden binanın yıkılacağını fark edince vakit kaybetmeden komşularına koştuğunu anlatan Ali El Hüseyin, "Bazı evlerin kapısına vurdum, bazılarının ziline bastım. En son da kendim apartmanı terk ettim." dedi.

Ali El Hüseyin, binadan dışarıya çıkardıktan sonra uyarısını dinlemeyen 3 kişinin apartmana girdiğini, bu sırada bir kişinin de pencereden kendisine el salladığını gördüğünü belirtti.

Bina yıkıldığı sırada koşarak uzaklaşırken trafik kazası geçirdiğini aktaran Ali El Hüseyin, şöyle konuştu:

"O sırada sokakta elektrikler gitti, her yer toz oldu. Nefes alamamaya başladım. Daha sonra beni hastaneye götürmüşler. Bana araba çarptıktan sonra Türkler tarafından hastaneye götürüldüm. Türkiye için her şeyi yaparım çünkü Türkiye milletimizi kabul etti, evlerinde ağırladı. Beraber yemek yedik, namaz kıldık. Şükürler olsun Suriye'ye dönmeden önce elimden geldiğince bir iyilik yapabildim."

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi sevk edilmiş, arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

  • Konya Valisi İbrahim Akın
  • binanın çökmesi
  • tahliye

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