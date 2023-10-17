Onlarca hatta aynı sorun! İstanbul'da yürüyen merdiven çilesi sürüyor

İstanbul'da toplu taşımayı çökerten CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tasarruf adı altında 'erişilebilirlik' hizmetinden yoksun bıraktığı ve işletmesini başaramadığı asansör ve yürüyen merdivenleri de 4.5 yıldır çalıştırmıyor.

MİLYONLARCA KİŞİ KULLANIYOR

Yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Taksim metrosunda da yürüyen merdiven ile asansör arızaları bitmek bilmiyor. Metro girişindeki yürüyen merdivenler ile asansörlerin keyfi olarak kapatılıp açılması vatandaşları çileden çıkartıyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve elinde eşyası olan vatandaşlar metrelerce mesafeyi inip çıkarken oldukça zorlanıyor.

ONLARCA HATTA AYNI SORUN

Asansör ve yürüyen merdivenlerin çalıştırılmadığı hatlar arasında 24 kilometre uzunluğundaki M2 Yenikapı- Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı da bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı bu ana hatta 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor. Yine 26.2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyon barındıran M4 Kadıköy- Tavşantepe Metro Hattı'nda ise 37 yürüyen merdiven ile 2 asansör çalıştırılmıyor. Yenikapı-Kirazlı metro hattının Menderes durağında ise 1 asansör ile 2 yürüyen merdiven 4.5 yıldır hareket ettirilmiyor. Anadolu yakasında ikamet edenlerin vazgeçilmez hattı olan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda ise 17 asansör ile 3 yürüyen merdiven çalışmıyor.