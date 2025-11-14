İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Onlarca personel alınacak: İlan Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek.

14 Kasım 2025 Cuma 08:59
Onlarca personel alınacak: İlan Resmi Gazete'de
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alınacak.

Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

