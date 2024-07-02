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Onlarca suça karışan suç makineleri yakalandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinden nakit para ve altın çalan, geçmişte onlarca kez suça karışmış ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hırsızı yakaladı.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
Onlarca suça karışan suç makineleri yakalandı
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınca yürütülen çalışmada, restoran ve işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.Ş., H.K. ve M.A. olduğunu tespit etti. Yakın takibe alınan şüpheliler kullandıkları 55 AKP 857 plakalı kiralık araç ile birlikte Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de operasyon sonucu yakalandı.

Suç makinesi çıktılar

Olayın şüphelileri olan M.Ş., H.K. ve M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ş.'nin 53 farklı suçtan kaydının bulunduğu, H.K. isimli şüphelinin 19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranma kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahısların aracında ve üzerinde yapılana aramada çalınan 89 bin 750 TL para, 1 adet bilezik, 10 adet çeyrek altın, 7 adet gram altın ele geçirildi. Şahısların araçlarında yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet taşlama makinası, 1 adet çekiç ve 1 adet keser bulundu.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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