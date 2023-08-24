Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul'da iş, okul başta olmak bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yolu kuşkusuz toplu taşıma. Otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray bu yüzden İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaşlı, engelli ve bebek arabasıyla toplu taşımayı kullananların öncelikli tercihi rahatlığından dolayı asansör ve yürüyen merdivenler oluyor. Ancak ne zaman bakımı biteceğine dair bilginin paylaşılmadığı yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörlerin yaşattığı mağduriyetten başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm yolcular nasibini alıyor.

AA muhabirleri, metrobüs ve 10 metro hattında detaylı bir çalışmayla hizmet vermeyen asansör ve yürüyen merdivenleri istasyon istasyon tespit etti.

- M1A: 2 YÜRÜYEN MERDİVEN, 2 ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

İstanbul'un ilk hatlarından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı yaklaşık 27 kilometre. 18 duraklı güzergahta 61 yürüyen merdiven ile 45 asansör bulunuyor. Hattın ilk durağı Yenikapı. Buradan Marmaray, İstanbul Deniz Otobüsleri ve tramvaya aktarma yapmak mümkün. Her gün on binlerce kişinin aktarma yaptığı "hub" sayılabilecek Yenikapı'da 9 yürüyen merdivenden biri çalışmıyor. Yine 6 asansörden biri hizmet dışı.

Hattın metrobüs ile bağlantılı D-100 Karayolu üzerindeki Ataköy-Şirinevler durağındaki 5 yürüyen merdivenden İETT otobüslerinin bulunduğu taraftan metroya bağlanan 1 yürüyen merdiven de çalışmıyor. Niçin çalışmadığına yönelik bir bilginin paylaşılmadığı merdivenin giriş ve çıkışı ise paravan ile kapalı bulunuyor.

Hattın son durağı Atatürk Havalimanı'nda bulunan 3 asansörden ise biri çalışmıyor. Bozuk olan asansörün kapısı açık ve hiçbir uyarı da bulunmuyor.

Otogar durağında ise turnike - peron katları arasında asansör bulunmuyor.

- M1B: 12 YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞMIYOR

M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında toplamda 13 durak bulunuyor. Hattın 10'uncu durağı olan Menderes istasyonunda 10 yürüyen merdivenden 2'si paravanla kullanıma kapatılmış. Paravanın üzerindeki yazıdan merdivenin arızalı olduğu anlaşılıyor ancak 10 Mart 2023 tarihinde hizmet vermeye başlayacağı belirtilen merdiven bu tarihin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala kullanıma kapalı.

Bağcılar Meydan durağında 20 yürüyen merdivenden 4'ünün paravanla kapatıldığı ve iki personelin bakım çalışması yaptığı görüldü. 6 yürüyen merdiven ise herhangi bir paravan veya bilgilendirme olmaksızın güvenlik şeridiyle kapatılmış durumda.

- M2: 7 YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞMIYOR

Hacıosman-Yenikapı M2 hattında 16 istasyon bulunuyor. Şişli-Mecidiyeköy durağında Şişli Cami yönüne çıkan yürüyen merdiven ile aynı durağın Fulya çıkışındaki merdiven çalışmıyor. Taksim istasyonunda ise Meydan'a çıkış ve iniş yönündeki yürüyen merdivenlerin hizmet vermemesi yolculukları daha da yorucu hale getiriyor. Merdiven önünde arızaya ilişkin paylaşılan bilgiye göre bu "çile"nin 30 Ağustos'a kadar devam edeceği anlaşılıyor.

Yine aynı durakta ve hattın Yenikapı istasyonunda da birer yürüyen merdivenin çalışmadığı, etrafı çevrilerek kapatılmadığı için de merdivenlerden vatandaşların yürüyerek indiği görüldü.

4. Levent durağında Çeliktepe yönündeki yürüyen merdivenin "AVM yönetimi tarafından kapatıldığı" gerekçesi ile çalışmadığı, valiz ve eşya taşıyanların merdivenleri çıkarken zorlandığı gözlendi.

- M3: 1 YÜRÜYEN MERDİVEN SERVİS DIŞI

M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattında toplam 13 durak bulunuyor. Hattın 12'nci durağı Toplu Konutlar'da 6 yürüyen merdivenden biri arızalı. Merdivenin giriş ve çıkışında "Servis dışı kalacaktır" ibaresi yer alırken, bu durumun ne kadar süreceğine dair herhangi bir tarih bulunmuyor.

- M4: MALTEPE'DE YÜRÜYEN BANT YIL SONUNA KADAR BAKIMDA

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy istasyonuna iniş merdivenlerinden birinin ise 18 Ağustos'a kadar arızalı olduğu duyuruldu.



Bostancı durağında metroya inen yürüyen merdivenlerin hangi gerekçe ile kapatıldığı belirtilmez iken Maltepe durağındaki yürüyen bandın bakım çalışması nedeniyle 20 Aralık'a kadar servis dışı olacağı bildiriliyor.

Huzurevi ve Hastane-Adliye durağında yukarı çıkan yürüyen merdivenler yine aynı şekilde çalışmazken herhangi bir bilgilendirme de bulunmuyor.

- M5: 10 YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞMIYOR

Üsküdar Meydanı'ndan başlayıp Ümraniye'den geçerek Çekmeköy Meydanı'nda son bulan 20 kilometrelik hat üzerinde 16 istasyon bulunuyor. Çarşı İstasyonu'nda 1, Bulgurlu'da 2, Altunizade ve Dudullu istasyonlarında ise 3'er merdivenin çalışmadığı görüldü. Bazılarının arıza veya bakım için önüne bariyer konularak hizmet dışı olduğu belirtilirken birçoğunun ise neden çalışmadığına ilişkin bir açıklama yer almıyor.

Bulgurlu İstasyonu'ndaki arızalı merdivenlerden birinin yaklaşık 3 haftadır servis dışı olduğu anlaşılırken onarım tarihi güncellenmediği için 28 Temmuz'da hizmete açılacağı duyuruluyor.

Çekmeköy durağında ise çalışmayan merdiven eşyalı yolcuların çok daha fazla yorulmasına neden oldu. Kapatılmadığı için onlarca basamağı yürüyen merdiven ile tırmanan bazı yolcular ise düşme tehlikesi geçirdi.

- M6: SADECE 4 DURAKTA SORUN YOK

Yeni Avusturya Tünel Açma (NATM) yöntemiyle ve tek tüp tünel olarak inşa edilen M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü hattında 4 durak yer alıyor. 12 yürüyen merdiven ve asansörler sorunsuz hizmet veriyor.

- M7: 19 YÜRÜYEN MERDİVEN, BİR ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

20 kilometre uzunluğa sahip M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda 17 durak bulunuyor. Metrobüs, metro ve 2 tramvay hattına entegre hattın iki istasyonu viyadük üstünde yer alıyor.

Hattın ilk durağı olan Yıldız'da 4, Fulya, Yeşilpınar, Yenimahalle, Çağlayan'da 2'şer, Mahmutbey'de 1, Karadeniz Mahallesi ve Tekstilkent - Giyimkent duraklarında ise 3'er yürüyen merdivenin çalışmadığı görüldü. Ayrıca Mecidiyeköy'de 1 asansör çalışmıyor. Yürüyen merdivenlerin bazısı paravan ile kapalı. Ancak bunların tasarruf için mi, arızalı olduğundan mı yoksa bakım nedeni ile mi hizmet dışı kaldığına ilişkin bilgi paylaşılmıyor. Bazılarında paravan bile bulunmuyor.

- M8: İNŞAAT ÇALIŞMALARI 7 AYDIR DEVAM EDİYOR, 27 YÜRÜMEYEN MERDİVEN BULUNUYOR

6 Ocak'ta hizmete alınan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller hattı yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda. Sürücüsüz ve 13 istasyonlu hattı, Bostancı istasyonundan Yüksek Hızlı Trenlere, Marmaray'a ve Şehir Hatları Bostancı İskelesi ile İDO Bostancı Terminaline bağlantı noktasında. Kozyatağı istasyonundan M4 hattına, Dudullu istasyonundan ise M5 hattına aktarma yapılabiliyor.

İBB'in internet sitesinden edinilen bilgilere göre M8 hattındaki 13 istasyon için 160 adet yürüyen merdiven ve 51 asansör planlandığı görülüyor. Ancak 13 istasyon için belirlenen 30 giriş-çıkış noktasından 15'i aktif. İnşaat çalışmaları süren hatta yapımı tamamlanan fakat çalışmayan 27 yürüyen merdiven bulunuyor. Sadece bir kısmının branda ile kapatıldığı merdivenlerin diğer birçoğunda olduğu gibi arıza veya faaliyet tarihine yönelik bilgi bulunmuyor.

Henüz inşaatı bitmeyen giriş-çıkış noktalarındaki merdiven ve asansörlerin tam kapasite ile ne zaman çalışmaya başlayacağına dair bilgilendirme yer almaz iken buralarda güvenlik önlemlerinin de yetersiz olduğu gözlendi.

- M9: 4 MERDİVEN ÇALIŞMIYOR

M3 işletmesi içerisinde mekik işletme olarak hizmet veren M9 metro hattında, Bahariye ile Olimpiyat istasyonları arasında 5 durak bulunuyor. Ziya Gökalp Mahallesi durağı turnike-cadde arasında 1 yürüyen merdiven ve Masko durağında peron-turnike arasındaki yine 1 asansörün hizmet dışı olduğu ancak ekiplerin çalıştığı görüldü.

Diğer yandan Ziya Gökalp Mahallesi durağında perondan turnikeye bir çıkışın kapatıldığı ve oradaki 3 yürüyen merdivenin ise iç kısımlarını açıkta bırakan bir branda ile kapatıldığı gözlendi.

- BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS HATTI: 1 ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

Beylikdüzü'den başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan 44 duraklı metrobüs hattında toplamda 64 asansör ve 36 yürüyen merdiven yer alıyor. Asansör ve yürüyen merdivenlerin genel olarak çalıştığı metrobüs hattının Avcılar Şükrübey istasyonunda yer alan bir asansörün çalışmadığı görüldü. "Servis dışı" sinyali yanan asansörün ne zaman hizmet vereceği bilinmezken çevredekiler bu asansörün sık sık arızalandığını, bazen günlerce yapılmadığını söyledi.

- İBB: 40 YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞMIYOR

İBB megakentteki raylı sistemlerdeki arıza durumunu ise günlük olarak Metro İstanbul'un web sayfasında duyuruyor. Buna göre 24 Ağustos itibariyle toplam 40 yürüyen merdiven, 4 yürüyen bant ve 12 asansör arızalı.