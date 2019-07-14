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Onların ‘umut’ları yolda tükenmesin diye nöbetteler 

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, göçmen kaçakçıları tarafından umut yolculuğuna çıkarılan düzensiz göçmenlere yönelik yaptığı başarılı çalışmalarda; 2018 yılında 15 bin 803 kişiyi, 2019 yılı Temmuz ayına kadar ise 6 bin 432 kişiyi ölüm yolculuğuna çıkmadan engel oldu.

  • MUAMMER BAŞKAN-ATAKAN ŞEN İZMİR
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Jandarma ekipleri, 2018 ve 2019’da toplam 331 göçmen kaçakçısını yakalarken, sorumluluk bölgelerinde ölümlü olay yaşanmadı. Ekipler son yaptıkları operasyon da denize açılmak isteyen bir grup düzensiz göçmeni engellediği esnada hamile olan kadın doğum yaptı. Suriyeli annenin sorunsuz hastaneye yetiştirilmesini sağlayan jandarma anne ve bebeğin hayatını kurtarmış oldu. Sağlıklı olarak dünyaya gelen erkek çocuğa jandarma ekipleri kendi aralarında ‘Umut’ bebek diye seslenirken, İzmir jandarması sayesinde ölüm yolculuğuna çıkmadan engellenen Suriyeli anne ve bebeği, İl Göç İdaresine teslim edildi. l 

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

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