Onların ‘umut’ları yolda tükenmesin diye nöbetteler 

Jandarma ekipleri, 2018 ve 2019’da toplam 331 göçmen kaçakçısını yakalarken, sorumluluk bölgelerinde ölümlü olay yaşanmadı. Ekipler son yaptıkları operasyon da denize açılmak isteyen bir grup düzensiz göçmeni engellediği esnada hamile olan kadın doğum yaptı. Suriyeli annenin sorunsuz hastaneye yetiştirilmesini sağlayan jandarma anne ve bebeğin hayatını kurtarmış oldu. Sağlıklı olarak dünyaya gelen erkek çocuğa jandarma ekipleri kendi aralarında ‘Umut’ bebek diye seslenirken, İzmir jandarması sayesinde ölüm yolculuğuna çıkmadan engellenen Suriyeli anne ve bebeği, İl Göç İdaresine teslim edildi. l