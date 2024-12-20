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Önlemler üst seviyeye çıkartıldı! Tünellerde terörist avı

Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri Münbiç'in altındaki tünellerde PKK/YPG'li terörist avına çıkıyor.

IHA20 Aralık 2024 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Önlemler üst seviyeye çıkartıldı! Tünellerde terörist avı

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Münbiç'in terörden kurtarılmasının ardından PKK/YPG'nin şehrin her tarafını köstebek yuvasına çevirdiği ortaya çıktı. Kent merkezine yüzlerce tünel kazan teröristlerin kırsal bölgelerde tünel kazdığı belirlendi.

Kilometrelerce uzunluğundaki tünellerin birçoğunun nereye kadar gittiği bilinmiyor. Bazı tünellerde halen teröristlerin olduğunun belirlenmesi üzerine önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri, tünellere girip PKK/YPG'li teröristleri arıyor. Tünellerde yapılan aramalarda bazı teröristler teslim olurken bazılarının ise teslim olmamak için direndikleri ve SMO güçlerine ateş açarak karşılık verdikleri öğrenildi.

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