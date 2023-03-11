Online derste deprem provokasyonuna soruşturma

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, 10 Mart tarihinde gerçekleştirdiği online derste, öğrencilerine Kahramanmaraş merkezli depremden bahsederken skandal ifadeler kullandı.

'DEVLET DEĞİL HALUK LEVENT ELİNDEN GELENİ YAPTI'

Kurt, "Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.

REKTÖRLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bir öğrencinin kayda aldığı o anların videosu tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, deprem üzerinden provokasyon girişimi Yalova Üniversitesi'ni harekete geçirdi. Rektörlük akademisyen Çiğdem Kurt hakkında soruşturma başlattı.