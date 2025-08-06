Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Son 10 yılda dünyadaki orman yangını 2 kat arttı. Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz. Yangına müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Devletimizin elinde olan imkanlar bu yangınları çok hızlı bir şekilde söndürmemizi sağladı. Yangınların yüzde 96'sı insan faktöründen oluşuyor. Sigara izmaritinden anız yakmaya kadar birçok faktörler var. Bunları tetikleyen iklim değişikliği. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması nemin yüzde 30'un altında düşmesi, rüzgar hızının 30 km'yi geçmesi yangın oluşturuyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA ÇOK RİSKLİ"

15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor.

YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI

Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Otağ söndürme uçağı 206 orman yangınında 246 saat görev yaptı. Ekim ortasına kadar açık alanda ateş yakmayın.

Yanan ormanların imara açıldığı iddiasında bulunanları 11 Kasım'da birlikte fidan dikmeye davet ediyorum.

Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız. Tarımdaki başarımızın mimarı çiftçilerimizdir.

(Su krizi) Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Suyu nerede kullanıyorsak kullanalım tasarruflu kullanmamız gerekir.