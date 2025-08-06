İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6625
  • EURO
    47,4343
  • ALTIN
    4406.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Önümüzdeki haftayı işaret etti! Bakan Yumaklı: Teyakkuz halindeyiz
Güncel

Önümüzdeki haftayı işaret etti! Bakan Yumaklı: Teyakkuz halindeyiz

Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz' dedi. Bakan Yumaklı '15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Önümüzdeki haftayı işaret etti! Bakan Yumaklı: Teyakkuz halindeyiz
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Son 10 yılda dünyadaki orman yangını 2 kat arttı. Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz. Yangına müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Devletimizin elinde olan imkanlar bu yangınları çok hızlı bir şekilde söndürmemizi sağladı. Yangınların yüzde 96'sı insan faktöründen oluşuyor. Sigara izmaritinden anız yakmaya kadar birçok faktörler var. Bunları tetikleyen iklim değişikliği. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması nemin yüzde 30'un altında düşmesi, rüzgar hızının 30 km'yi geçmesi yangın oluşturuyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA ÇOK RİSKLİ"

15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor.

YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI

Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Otağ söndürme uçağı 206 orman yangınında 246 saat görev yaptı. Ekim ortasına kadar açık alanda ateş yakmayın.

Yanan ormanların imara açıldığı iddiasında bulunanları 11 Kasım'da birlikte fidan dikmeye davet ediyorum.

Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız. Tarımdaki başarımızın mimarı çiftçilerimizdir.

(Su krizi) Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Suyu nerede kullanıyorsak kullanalım tasarruflu kullanmamız gerekir.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.