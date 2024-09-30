İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1836
  • EURO
    38,2965
  • ALTIN
    2897.91
  • BIST100
    9665.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Önünde namaz kıldığı aracın altında kaldı

Nevşehir'de park halindeki aracın önünde namaz kılan adam, araç hareket edince aracın altında kalarak yaralandı.

IHA30 Eylül 2024 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Önünde namaz kıldığı aracın altında kaldı
ABONE OL

Kaza, Nevşehir-Sulusaray beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 50 BG 933 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa E., üzüm toplamak için kendi bağına gitti. O esnada yan bağdan üzüm satın almak için Niğde'den gelen İsmail D. de namaz kılmak için Mustafa E.'nin park ettiği aracın önüne geçti. Bağından üzüm topladıktan sonra aracına binerek hareket eden Mustafa E. aracın önünde namaz kılan İsmail D.'ye çarpı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araç altından çıkartılan İsmail D., sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı anlatan Araç Sürücüsü Mustafa E. ise, "Bağımdan üzüm aldıktan sonra aracıma binerek yürüdüm. Bu adam arabanın önünde namaz kılıyormuş. Secdedeymiş, görmedim. Ben hareket edince aracın önünde bir engel olduğunu fark ettim. Tam o anda bir de ses geldi, 'ölüyorum, kalıyorum' diye. Önce anlamadım, teypten geliyor zannettim. İndim baktım, adamın yarısı arabanın altında kalmış" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.