Op. Dr. Fatih Kırar, Dubai Hamlesi ile Medikal Turizme Yeni Bir Kapı Açtı

Dubai Jumeirah'ta hizmete giren DRFK Turkish International Day Surgery Center, yalnızca tanı ve tedavi hizmeti sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye merkezli sağlık turizmi deneyimini Körfez ülkelerine taşıyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Op. Dr. Fatih Kırar öncülüğünde kurulan merkez, kısa sürede sonuç odaklı ve yüksek teknolojiye dayalı yapısıyla dikkat çekiyor.

Türk sağlık sisteminin deneyimi Körfez'de uygulanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılan merkez, Türkiye'de etkin biçimde uygulanan aynı gün tedavi modelini temel alıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Op. Dr. Fatih Kırar, "Yıllardır Türkiye'de geliştirdiğimiz sistematik sağlık çözümlerini artık Dubai'de birebir sunma imkânımız var. Bu merkez, bizim uluslararası sahadaki ilk büyük adımımız," ifadelerini kullandı.

Aynı gün içinde teşhis, müdahale ve taburcu

Merkez, geleneksel klinik yapılarından farklı olarak süreci hızlandıran teknolojilerle donatıldı. Regresyon odaklı tedaviler, robotik lazer sistemleri ve hızlı iyileşme protokolleri merkezin temelini oluşturuyor. Özellikle bel fıtığı, boyun ağrıları ve eklem rahatsızlıkları gibi yaygın sorunlara karşı ameliyatsız çözümler sunuluyor. "Hasta sabah geldiğinde hem tanısını alıyor hem de gerekli müdahaleyi görüp gün sonunda evine dönebiliyor," diyen Dr. Kırar, sistemin bölge halkının yaşam tarzına uygun biçimde uyarlandığını belirtti.

Gelişmiş görüntüleme sistemleriyle planlanan işlemler

DRFK Turkish International, 3D görüntüleme teknolojileri sayesinde implant ve saç ekimi işlemlerini kısa sürede planlayıp uygulayabiliyor. Operasyon öncesinde yapılan dijital modellemelerle hastalar, işlemin olası sonuçlarını önceden görebiliyor. "Görselleştirilmiş planlama, hasta karar sürecini hızlandırıyor. Süreç kişiye özel biçimde yürütülüyor," açıklamasını yapan Kırar, tedavide şeffaflık ve hızın öncelik olduğunu vurguladı.

Uzman hekim kadrosu Türkiye'den getirildi

Merkezin tıbbi kadrosu ağırlıklı olarak Türkiye'de görev yapmış uzmanlardan oluşuyor. Beyin cerrahisi, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi, gastroenteroloji, kadın hastalıkları, fizyoterapi gibi pek çok branşta doğrudan uzman desteği sunuluyor. Ayrıca, tanılama süreçlerinde Avrupa, ABD ve Japonya kökenli yapay zeka destekli sistemler aktif biçimde kullanılıyor.

Uluslararası hasta akışı için entegre altyapı

Ünlü futbolcu Fernando Morientes'in doktoru olarak da tanınan Op. Dr. Fatih Kırar, merkezin sadece Dubai'ye değil tüm Körfez bölgesine hizmet vermeyi hedeflediğini belirtti. Türkiye'deki ana merkezle birlikte Köln ofisi üzerinden yıllardır yürütülen medikal turizm hizmetlerinin şimdi Dubai üzerinden doğrudan sürdürüleceğini ifade etti. "Bu merkez, sağlık hizmeti kadar ulaşım, organizasyon ve hasta takibini de aynı çatı altında sunuyor," dedi.

Diplomatik düzeyde desteklenen bir açılış

Açılış töreni, BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, merkezin Türkiye ile BAE arasındaki sağlık iş birliğini güçlendirecek potansiyeli taşıdığı belirtildi. Ayrıca, kurucular Dr. Haticenur Kırar, Op. Dr. Fatih Kırar ve tüm ekip başarılarından dolayı tebrik edildi.