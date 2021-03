Op. Dr. Selman yaşadığı baskıları anlattı: Oruç tutmamı engellemeye çalıştılar, alay ettiler...

08 Mart 2021 Pazartesi 01:06 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 01:06

Star yazarı Esra Elönü moderatörlüğünde yayınlanan, 24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular, bu hafta Op. Dr. Salih Selman'ı konuk etti.

40 yaşında hafız olan Selman, 'Hu dönüşü'nü ve yaşadığı baskıları anlattı.

Esra Elönü: Salih Selman Hoca Arafta'mı

Salih Selman: Değilim. Sevdiklerim belli, yolum belli. Geçmişimde böyle bir dönem olmuştur. İnsanların sadece şahsiyetine bakıyordum, ümmet anlayışını, ümmet şuuru bilmiyordum o zaman, cahiliydim bu yolun. Ama, ondan sonra elhamdülillah.

'İMAM HATİPLİLER OLMASAYDI, BUGÜN SALİH SELMAN YOKTU'

Esra Elönü: 3 dil biliyorsunuz, güreşçisiniz, 40 yaşından sonra hafız oldunuz, Saint-Joseph mezunusunuz... Sonra Çapa'da verdiğiniz mücadele... Güzel bir hikayeniz var. Bize 'Hu dönüşünüzün' nasıl başladığını anlatabilir misiniz?

Salih Selman: İdealim olan yere girdiğim zaman yani üniversitede, doktorluğa başladığım zaman mutluluğu bulamayınca araştırmaya başladım. O zaman zaten gündemimde olan imam hatiplilerden daha çok kitap istedim, daha çok okumaya başladım. O insanlarda huzursuzluğu yaşadıkça, dine daha çok sarılmaya başladım. Çevremdeki o imam hatipliler buna vesile oldu. İmam hatipliler olmasaydı, bugün Salih Selman yoktu.

'İNSANLARLA MÜCADELEDEN ZİYADE, NEFİSLE MÜCADELE ZOR'

E.E: Ondan önceki ve sonraki Salih Selman'ı karşılaştırdığımızda, zorlu bir süreç miydi, mücadele o zaman mı başladı?

S.S: İnsanlarla mücadeleden ziyade, nefisle mücadele zor.

E.E: İyi bir güreşçisiniz, nefsinizle iyi güreşebildiniz mi?

S.S: Nefisle güreşmek zor

E.E Nefisle güreşi kazanmak için ne yapmak lazım?

S.S: Burada büyüklerin yaptığı şeyler. Yani oruçla, az uykuyla, az yemekle, az konuşmakla; çok salih amelle, çok zikirle, çok salihlerle beraber olmakla bunu güçlendirmek lazım. Bu bir mücadele. Burada kaybettiğiniz an, geriye düşüyorsunuz. Oturayım çok yiyeyim, istediğimi konuşayım, malayani konuşayım, dine karşı olanlarla oturup muhabbet edeyim... Burada Allah'ı gücendirirsiniz, Mevla'dan uzaklaşırsınız. Bu her an bir mücadele.

'SEN GENÇLERE HİZMET EDERSEN, ALLAH SANA KUR'AN-I KERİM'İ HEDİYE EDER'

Yani ben hatırlarım, güreşteki bir rakibimi çok rahat yendim. 'Nasıl olur, düne kadar yenemiyordum' dedim. 'Dün 10'da yatacağıma, 11'de yattım' dedi. Bir güreşçi için böyledir, geç yatmak kuvvet düşürür. Nefiste de böyle, açık verdiğiniz zaman, biraz fazla ya da biraz malayani konuştuğunuz zaman, o gün düşüyorsun. Namazlara olan istek zayıflıyor, zikirden aldığınız zevk zayıflıyor... Ama, bunun en kuvvetli yeri, gençlerle beraber olmak. Bazen nefisle mücadelemde derim ki, 'Ben bittim, tamam.' Hanım, 'Senin gençlerin yanına gitmen lazım. Sen bak git der, hepsini unutacaksın.' der. Bunun istisnası yok. Hani yüz kere gittim de, yüzde 5-10 değil. Yüzde 100 bu. Onun için en zorlandığım zamanlar, yaş 47-48'di. Son dönüşleri dönüyorum hafızlıkta, e cerrahlıkta da epey bir ameliyatım oluyor, bazen yurt dışı seyahatlerim oluyor, sohbetlerim oluyor... Öyle zorlandım ki, duvarlar yıkılıyor. Bittiğim, tükendiğim zamanlar. 12'de yatıp 2 buçukta kalkıyorum. O uykuyla bütün gün ameliyatlar, sohbetler... Aynı anda 3-4 iş yaptığım zamanlar oluyor, yıprandım.

Kemal Efendi'ye dedim ki, 'Hocam, ben ameliyatları yapacağım, tamam cerrahım... Evimde çocuklarımı Kur'an'dan tutacağım, bir babayım... Bunlar vazgeçilmez. Hafızlığı bir haslayayım, en azından şu sohbetleri bırakayım. Sonuçta ben hoca değilim yani. Nasıl olsa çok hocalar var, gitsin gençlerle onlar ilgilensin.' dedim.

'Evladım, gençler telefon etti. Seni çağırıyorlar sohbete. Ayeti tamamla, sayfayı tamamlama. Sen gençlerin yanına gidersen, gençlerin maneviyatın hizmet edersen, Allah sana Kur'an-ı Kerim'i hediye eder.' dedi.

Onun için, mesela Gazze'ye gittiğimde, Şeyh Yasin mübarek oğluyla sohbet ettiğimiz zaman şunu gördük, babası camide hep gençlerle sohbet etmiş. Yani bir ömür böyle geçmiş. Gençlere, o mücadele ve cihad şuurunu o camide öyle veriyor ki, cami çıkışında vurmaktan başka bir çare bulabildiler mi?

Benim de bugün geldiğim nokta o. Yani Şeyh Şamiller, Şeyh Yasinler... Böyle mübarek zatların çantasını taşısaydı da Dr. Salih olmasa, hafız olmasa. Ama, onların yanında olan, şuurunu yaşıyan biri olsa.

'KALP AMELİYATIMI GENİŞ BİR EKİP YAPTI'

E.E.: Sizin 'Hu dönüşünüz', doktorluktan öncemi, sonra mı?

S.S.: Öğrenciyken o imam hatiplileri görmemle birlikte, yavaş yavaş benim onlara kalbim meylim oldu. Doktorluk, hocalık... Huzuru bulamadım orada. En güzel ameliyatlara bile girsem, oradaki amaç beni mutlu etmedi.

E.E.: Sizin kalbinizi ameliyat eden kimdi?

S.S.: Ameliyatı, geniş bir ekip yaptı. İlk başta, İbrahim Hoca ile tanıştım. Kendisi işletme mezunu olmasına rağmen, gitti Pakistan'da ilahiyat okudu. Benle çok ilgilendi. Gece nöbetlerde, dayanamadığım zamanlar, 'bunların saldırılarına dayanamıyorum' dediğim zamanlar, gelirdi.

E.E: Saldırı derken Hocam?

S.S.: Yani benim orucumu tutmamı engellemeye çalışırlardı, alay ederlerdi, elimdeki imkanları almaya çalışırlardı... O zaman bana moral verirdi.

İşte o sırada Ali Albayrak Hocam, ondan sonra Ahmet Akın Çığman hem Arapça hem fıkıh hem de tasavvufu da anlattı. Allah'a giden kalbi yolları, Mehmed Zahid Kotku Efendi'yi anlattı. Oradan ayrı bir pencere açıldı bende.

Tabi Gazze'ye gidince o şehitlerin, şehit ailelerinin dik duruşunu görünce tamamen yıkıldım, sıfır olduğumu gördüm. Nijer'e gidince o gençlerin, yani topraktan ev yapıyorlar, o kadar... Ama, 'Neyle mutlu oluyorsunuz?' diyorum, 'Sohbetle mutlu oluyoruz. Her gece 6'da biz sohbete gidiyoruz.' dediler. 'Ben çikolatayla bir saat zor tutuyorum.' dedim, 'Yok, biz 12'ye kadar sohbet dinliyoruz.' dediler. Ben yıkıldım. Benden çok yüksekler.

Ondan sonra Hasan Efendi'yi tanıdım. Kemal Efendi'yi, Mahmud Efendi Hz. tanıyınca, baktım ki ben hiçbir şey değilim.

'ORUÇ TUTYORUM DİYE GÖZ HAPSİNDEYDİM'

E.E.: Sonra? Doktorluk devam ediyor mu?

S.S.: Doktorluk devam tabii. Tüm hocaların söylediği, 'Doktorluğu bırakma, ilmine de devam et. Davetini de yapacaksın.' oldu.

E.E.: Dediniz ki, 'Bir saldırı vardı.' Bu saldırı neye karşı bir saldırıydı? O zaman da cübbe ve sarık var mıydı mesela?

S.S.: Yok, o zamanlar şuur yoktu, dar giyiniyordum. (Şimdi de şuurlanmış sayılmam da)

Yani mesela bir gün, diyalim ki iftar saati 8, 7'de sofrayı bana kurduruyorlar. Yani ben gidip dışarıdan alışveriş yapıyorum. Bana bir liste veriyorlar, ben gidip alıp geliyorum, sofrayı hazırlıyorum. Bunlar yiyorlar.

E.E.: İftar sofrasını mı?

S.S.: Yok. 8'de iftarsa, 7'de ben onlara yemek hazırlıyorum. Onlar yemeği yiyorlar. Sonra da diyorlar ki, 'Bak sen yemeği yemedin, bundan sonra yiyemezsin.'

Bir gece personel acıdı benim halime. Gece saat 10, ben sadece bir suyla orucumu açmışım. Çünkü beni göz hapsinde tutuyorlar açmamam için. Diyorlar ki, 'Sen güçten düşersin.' Savaları da bu. Yav diyorum ki 'Ben profesyonel güreşçiyim. Ben bir hafta yemek yemiyorum da kilom düşüyor.' Çünkü, 68 kilo güreşçisi, İstanbul şampiyonlarında anca 2 kilo tolerans vardır, ondan sonra yavaş yavaş 1 kiloya düşer, 100 gram bile giremezsiniz maça. Su bile içemezdik. 'Benim gücümü biliyorsunuz. Bir günlük oruçla güçten düşmem.' diyordum.

E peki orucu tutarsam ne olurdu? 'Ameliyata sokmayız' dediler. İşte bir gece böyle göz hapsinde ben yemek yemedim, personel gelip bir çay verdi. 'Abi içsene, kimse yok.' dedi. Ben de, 'Sen yine de üstüne soğuk su koy, yudumlarsam kızarlar.' dedim. Hakkaten de tam yudumlarken orada bir profesör, iyi bir insan esasında... 'Benden izinsiz nasıl içersin.' dedi, aldı çayı döktü.

E.E.: Bu zalimlik...

S.S.: Yani şöyle düşünüyorlar, buranın bir kuralı var, Salih de bu kuralı deliyor. Allah'ın kuralının en üstün olduğunu düşünemiyorlar. Esasında anne babası inançlı. Makam için, bunu bildiği halde, oradaki düzen öyle işliyor ya... O düzenin bekçileri. Allah'ın didnin bekçileri değiller.

Bir saat evvelden yemekhaneyi kapatıyorlar. Personelin aldığı maaş ne, nasıl dışarıdan yemek yesin? Bir doçente gidip, 'Hocam bir telefon edin, bu kapı bir yarım saat açık kalsın da bu insanlar orucunu açsın. İnançlı insansınız, şu gücünüzü Allah için kullanın. Bu kadar insan oruç açacak, size de sevabı gelecek.' dedim. Ne dedi biliyor musunuz? 'Ben profesör olmadan bu işlere giremem.' dedi. Ben de düşünüyorum ki, bunlar profesör olunca bu işlere girerler. Profesörü buldum imanlı, 'Siz bu işi yapar mısınız?' dedim, 'Ben bu işlere girmem' dedi.

devamı gelecek...