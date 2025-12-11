İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Operasyon düzenlendi! Ahır sanılan yapıda olağan dışı tespit

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu, tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı.

11 Aralık 2025 Perşembe 12:43
Operasyon düzenlendi! Ahır sanılan yapıda olağan dışı tespit
Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.

Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu.

Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi.

Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.

Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.

- VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu adrese yapılan operasyonda kripto para işlemlerinde kullanılan 281 cihaz, 1 elektrik trafosu ile 1 kesici cihazın ele geçirildiği, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

