Operasyon öncesi dikkat çeken para hareketi! Milyonları ABD'ye kaçırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında MASAK raporunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'YLA YÜKSELDİ

Soruşturmada tanık A.T.'nin ifadelerinde "Reklamcı Murat Kapki İBB Başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra büyük bir servet sahibi olmuştur. Üst geçitler ve stratejik noktalardaki reklam alanlarını pazarlar. Normalde bu tür yerler için yüksek kiralar ödenmesi gerekirken çok daha az bedellerle bu işleri alarak, hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde karlar elde etmiştir" diye bahsettiği tutuklanan ve mal varlığına el konulan Kapki'nin banka hareketleri MASAK raporlarına yansıdı.

4 AYRI GÜNDE TRANSFER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, MASAK raporlarında Murat Kapki'nin banka hesaplarında gerçekleşen transfer işlemlerinin incelenmesinde ABD' de yerleşik JP Morgan Chase Bank'taki hesabına Türkiye'deki banka hesaplarından 10 Ocak 2025, 21 Ocak 2025 ve 24 Ocak 2025 tarihlerinde 3 işlemde toplam 2 milyon 153 bin dolar (yaklaşık 81 milyon 814 bin TL) para çıkışı olduğu belirlendi. Kapki'nin 6 Şubat 2025 tarihinde ise tek işlemde JP Morgan Bank'taki hesabına 404 bin 464 dolar (yaklaşık 15 milyon 369 bin TL) para çıkışı tespiti yapıldı.

FERRARİ'SİNİ BİLE SATMIŞ

Raporda Kapki'nin yurtdışı para transferleri gerçekleştirdiği tarihlere yakın günlerde yine nakit para çekimi ve araç satışı ile ilgili hareketliliğe de dikkat çekildi. İncelemede 6 Ocak 2025 tarihinde banka hesabından 1 milyon 787 bin 568 Dolar (yaklaşık 67 milyon 927 bin TL) nakit çektiği saptandı. Yapılan incelemede Kapki'nin bir yıl önce satın aldığı Ferrari marka Roma model aracını da 8 Ocak 2025 tarihinde 21 milyon TL'ye sattığı tespit edildi. Kapki, Ferrari'nin parasını 1 gün bankada repo yaptıktan sonra ertesi gün nakit olarak çekmiş.

395 MİLYON LİRA İHALE

Advertcity Reklam şirketinin sahibi olan Murat Kapki aynı zamanda soruşturmaya konu olan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri şirketinin de kurucusu. Bu şirketin en çok iş aldığı kuruluşlar ise İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. ve BFK Partners Reklam Ticaret şirketi olduğu belirlendi. Söz konusu şirketin son yıllarda İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'den 395 milyon 489 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı, BFK Partners Reklam Ticaret Anonim Şirketinden ise 223 milyon 984 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı bilgisine ulaşıldı.

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