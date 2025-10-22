İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9842
  • EURO
    48,7777
  • ALTIN
    5573.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Operasyon sırasında çatışma! PÖH'ler bölgeye sevk edildi
Güncel

Operasyon sırasında çatışma! PÖH'ler bölgeye sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda polise ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı. Çatışmada bir polis memuru ayağından yaralandı.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
Operasyon sırasında çatışma! PÖH'ler bölgeye sevk edildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karaçulha Mahallesi'nde bir apartmana operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında içeride bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Çatışma esnasında şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, diğeri binanın alt katındaki dükkana kaçtı.

Silahlı olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kuşatma ve arama çalışmaları sonucu şüpheli, saklandığı dükkan kısmında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.