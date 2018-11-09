Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kentte bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 125 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 2 av tüfeği, 4 fişek, tabanca, 100 tabanca fişeği, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. C.G, F.U, Y.O, O.A, E.B, E.D. ve G.K. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
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