Operasyonda ele geçirildi! Hellenistik döneme ait olduğu ortaya çıktı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince Denizli'nin Sarayköy İlçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

2 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda Hellenistik dönemlerine ait olduğu tespit edilen 1 adet altın diadem ve parçaları, 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.