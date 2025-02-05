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Operasyonda ele geçirilen araçlar sergilendi

İstanbul merkezli 12 ildeki 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para' aklanmasına ilişkin operasyonda ele geçirilen, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Operasyonda ele geçirilen araçlar sergilendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen güncel değeri yaklaşık 125 milyon lira olan 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 8 daire ve iş yerine el konuldu.

El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

- OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, 3 zanlı daha polis ekiplerince yakalanmıştı.

  • operasyon
  • kara para
  • dolandırıcılık

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