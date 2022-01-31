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Operasyonda toplam 740 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen 740 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İHA31 Ocak 2022 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:43
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Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak alkol, kozmetik eşya ve tohum getirildiği bilgisine ulaşan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Lüleburgaz ilçesinde şüphelilere ait ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 farklı adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 350 litre sahte şarap, 250 litre sahte rakı, 120 litre sahte bira, 20 litre sahte viski, bin 100 paket kaçak sebze tohumu, 200 adet kaçak saç boyası ve 120 adet kaçak krem ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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