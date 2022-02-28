Operasyonda uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ile atış sehpası ele geçirildi

DHA 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:49

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü Ağrı Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik 24 Şubat'ta başlatılan 'Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5' operasyonu devam ediyor. Su altı arama kurtarma birimlerinin de katıldığı operasyonda, bölgeden geçen Karasu Nehri'nde uçaksavar ana gövdesi, uçaksavar atış sehpası ve 4 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Tterör örgütüne ait olduğu belirlenen silah ve mühimmatla ilgili Iğdır terör suçları cumhuriyet savcısı talimatıyla işlem yapıldı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.