Güncel

Operasyondan bir hafta önce tehdit! Mehmet Pehlivan'dan ''dik dur'' baskısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i 'müşteki şüpheli' olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede örgüt içindeki gizliliğe de vurgu yapıldı. Şüpheli Servet Yıldırım'ın “Mehmet Pehlivan beni arayarak ifadeye çağrılabilirsin ailen için dik durmanı istiyorum” dediği belirtildi.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Operasyondan bir hafta önce tehdit! Mehmet Pehlivan'dan ''dik dur'' baskısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesinde gizlilik konusuna ilişkinde değerlendirmeler yapıldı. İddianamede şüpheli Servet Yıldırım'ın "Operasyon yapılmadan yaklaşık 1 hafta önce Avukat Mehmet Pehlivan beni arayarak 'seni ifadeye çağırabilirler, senden dik durmanı istiyorum, bunu ailen ve çocukların için yapacaksın benim için değil' şeklinde tehditvari bir konuşma gerçekleştirmiştir" dediği belirtildi.

ORTAK İFADE BULUŞMASI

Örgütün gizli toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede "Bu toplantıların operasyondan önce olduğu ve toplantıların konusunun söz konusu operasyon olduğu, örgütün içerisindeki üst düzey gruba nasıl ifade vereceklerini, gözaltı süreçlerini, olası senaryoları anlatarak örgüt içerisinde üst düzey grubu ortak ifade vermeleri şeklinde örgütlemeye çalıştığı, ilerleyen aşamalarda ise tutuklu bulunan şahıslara baskılar yapılarak örgüt hakkında bildiklerini anlatmalarının engellenmeye çalışıldığı" ifade edildi.

140 AVUKAT FİNANSE EDİLDİ

Bu şekilde örgütün deşifre olmasının engellenmeye çalışıldığı iddianamede aktarıldı. Soruşturma için 130-140 avukatın finanse edildiği iddianamede belirtilerek "Bu avukatların soruşturma dosyasında ismi geçen İBB bürokratlarıyla ilgileneceğini, kendi içlerinde avukatların kimlerin ifadelerine gireceğine kadar hesaplandığı anlaşılmıştır. Bu hususlar kapsamında da avukatlar aracılığı ile soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınacak/alınan şahısların ifadelerine etki edilmeye çalışıldığı, örgütü ifşa edecek bilgilerin ifadelerde geçmemesinin sağlanmasını amaçlandığı" cümleleri aktarıldı.

