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Ankara'da yasadışı dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Ankara'da yasadışı dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucu, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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