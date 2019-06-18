Operasyonu Sayıştay bozdu

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde canlı yayında yaptığı münazarada, olmayan rapor üzerinden gerçek dışı beyanda bulunması hem Yıldırım’ı hem de izleyenlerin sert tepkisine neden oldu. İmamoğlu, daha önce de gündeme getirdiği sözde Sayıştay raporu hem İBB hem de Sayıştay tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. 2018 yılına ait Sayıştay raporunun henüz bitmediği 2019 yılına ait denetim raporuna ise henüz başlandığı öğrenilirken CHP’li İmamoğlu’nun 2017 yılına ait Sayıştay raporunu çarpıtarak yeni bir şey varmış gibi algı oluşturmaya çalışması yalanda sınır tanımıyor yorumlarını da beraberinde getirdi. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB’nin 753 milyon zarara uğratıldığına yönelik iddiasını tamamen yalan olduğu her iki kurum tarafından yalanlandı. Zarar iddiaları üzerine Sayıştay’ın 23 Mayıs’ta internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklama ile İmamoğlu’nun yalan konuştuğunu bir kez daha tescillediği öğrenildi.

SAYIŞTAY ‘İDDİALAR ASILSIZ’ DEDİ

Sayıştay’ın sitesinde yer alan açıklamada “Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş” denilerek iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

753 MİLYON YALANI

Bir yalanlamada sözde 753 milyon zarar ettiği iftirasına maruz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldi. İmamoğlu’nun 2017 Sayıştay raporuna dayandırdığı ve 753 milyon kamu zarar diye lanse ettiği gibi rakamın hiç bir zaman oluşmadığı anlaşıldı.

ASLINDA ZARAR YOK

Sayıştay raporunda zarar gibi gösterilen 108 bin TL’lik bir rakam olduğu bu rakamın da İBB tarafından yapılan itiraz sonucu mahkemelik olduğu öğrenildi. İBB’nin söz konusu rakamla ilgili yaptığı itiraz henüz karara bağlanmadığı için resmi olarak bir zararın da söz konusu olmadığı belirtildi. Örneğin raporda Sayıştay tarafından, İBB’nin Mali Denetimleri sonucunda kreş hizmetinin doğrudan Belediye tarafından çocuk bakımevi açılarak verilmesi gerektiği belirtilerek, bu işin hizmet alımı yoluyla yapılması nedeniyle harcanan 5 milyon 564 bin 137 TL kamu zararı olarak değerlendirmiş.

CHP’NİN ÇARPITTIĞI KONU YARGIDA

Ancak İBB’nin, yaptığı itirazda bu hizmeti Sayıştay’ın dediği usulle yapmış olması halinde 18 milyon 397 bin 200 TL ödeyeceği ama hizmet alımı ile aynı iş 5 milyon 564 bin 137 TL harcanarak yapıldığı belirtildi. Sayıştay’ın kamu zararı olarak değerlendirdiği 5 milyon 564 bin 137 TL’lik rakam, bu hizmetin neden 18 milyon 397 bin 200 TL yerine 5 milyon 564 bin 137 TL’ye yapılmasına dayandığı anlaşıldı. Belediyeden yapılan açıklama da “Kreş hizmetini, 18milyon 397 bin 200 TL yerine 5 milyon 564 bin 137 TL’ye yaparak Belediyenin lehine 12 milyon 833 bin 63 TL tasarruf sağlanmasının kamu zararı olması mümkün değildir. Dolayısıyla, Sayıştay’ın bulguları/sorguları bu kreş örneğinde olduğu gibi her zaman tartışmaya açıktır. Önemli olan Sayıştay’ın raporu değil, Sayıştay’ın bu raporlar üzerinden yaptığı yargılamalar neticesinde karara bağlanıp kişi borcuna alınan miktarlardır. Bu miktar ise, bugün itibariyle 753 milyon değil 108 bin 313 TL’dir” denildi.