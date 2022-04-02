Operasyonun perde arkası deşifre oldu: İhaleler FETÖ'ye gitmiş!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin İstanbul, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yaptıkları operasyonda, 15'i Avcılar Belediyesi'nde görevli 21 kişi gözaltına alındı. Eski başkan Handan Toprak Benli de gözaltına alınanlar arasında. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin de Aralık 2021'deki ilk dalga operasyonda tutuklandığı için cezaevinde olduğu belirlendi.

6 İHALEDEN 3 MİLYON LİRA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Operasyon, Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği 6 ihaledeki usulsüzlük üzerine geldi. Handan Toprak Benli'nin belediye başkanı olduğu dönem yapılan "Seminer ve mali danışmanlık işleri" ihalelerini, FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaaslan ve ona bağlı firmaların aldığı belirlendi. Bu 6 ihale bedelinin güncel kur üzerinden 3 milyon lira olduğu tespit edildi. Mali şubenin yaptığı çalışmada ihale düzenlenebilmesi için en az 3 firmanın teklif vermesi gerektiği, bu 6 ihaleye teklif veren firmaların bir kısmının Karaaslan'a ait, diğerlerinin de ona bağlı firmalar olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki 15 belediye çalışanının ihale komisyonunda çalıştığı, Handan Toprak'ın da belediye başkanı olarak ihalelere izin verip onayladığı öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ DALGA GELEBİLİR

2021 yılının Aralık ayındaki ilk operasyonda gözaltına alınıp tutuklananların da ifadelerine başvurulacak. Aralarında o dönem Handan Toprak'ın yardımcısı olan Burçin Baykal'ın da bulunduğu 6 şüpheli, ikinci operasyona konu 6 ihale hakkında ifade verecek. Şüphelilerin ifadeleri sonrası Avcılar Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğuna yönelik üçüncü dalga operasyonun olabileceği belirtildi.