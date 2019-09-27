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Operatörler 'afet parametrelerine' geçince iletişim sorunu çözüldü

İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrası yoğun aramalar nedeniyle operatör şebekelerindeki trafik sıkışıklığı sırasında başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, operatörlerin 'afet senaryo parametrelerini' devreye almasıyla arama başarı oranları normale döndü.

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AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yoğun aramalar nedeniyle şebekelerde oluşan trafik sıkışıklığı nedeniyle başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, veri trafiğinde ciddi bir aksama olmadı.

Operatör ekiplerinin trafik yönetimine ilişkin "afet senaryo parametrelerini" devreye almasıyla arama başarı oranları normale dönmeye başlarken, ilk andan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) operatörler acil koda geçirildi.

Operatörlerle video konferans yapılarak, haberleşme şebekelerinde gerekli optimizasyon ayarlarının gerçekleştirildiği teyit edildi.

Söz konusu deprem neticesinde sabit ve mobil operatörlerden alınan sonraki raporlarda da önemli hususlara yer verildi. Raporlarda, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone şebekesinde ilk anda ses aramalarından kaynaklı yoğunluk yaşanırken, trafikteki yoğunluğu kontrol etmek amacıyla gerekli müdahalelere operatörlerce devam edildiği belirtildi.

- MOBİL BAZ İSTASYONLARI HAZIRDA BEKLETİLİYOR
 

Turkcell ve Türk Telekom şebekelerinde hizmet sürekliliğinin stabil hale geldiği, operatörlerin ihtiyaç olması halinde mobil baz istasyonlarını hazırda beklettiği kaydedildi.

Vodafone şebekesinde ilk yarım saatte yoğunluk nedeni ile trafik sıkışıklığı yaşanırken, afet parametrelerinin şebekelerde aktif edilmesiyle networkün stabil hale döndüğü bildirildi. Vodafone’un İstanbul’daki mobil baz istasyonlarının da hazırda bekletildiği vurgulandı.

- OPERATÖRLERDEN AFAD'A MOBİL BAZ İSTASYONU DESTEĞİ
 

Öte yandan, 3 operatörün ihtiyaten AFAD Başkanlığına birer mobil baz istasyonu konuşlandırdığı, bu istasyonların ihtiyaç olması halinde kurulacağı aktarıldı.

İstanbul genelinde operatör şebekelerinde enerjide ya da altyapıda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Önceliklendirilmiş 112 sisteminin, sabit şebeke ve internet altyapısı ise deprem sonrasında kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

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