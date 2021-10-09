OPTİMAR son anketi açıkladı! Cumhur İttifakı açık ara önde! Barajın düşmesi 2 partiyi etkiledi

9 Ekim 2021 Cumartesi 01:26 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 02:52

OPTİMAR Araştırma Merkezi Başkanı Hilmi Daşdemir, 24 TV ekranlarında seçim anketi sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

OPTİMAR SON SEÇİM ANKETİNİ AÇIKLADI

Anket sonuçlarına ilişkin verileri paylaşan Daşdemir, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50,7, Millet İttifakı'nın oranının 34,5 olduğunu söyledi. Daşdemir, "Bu anket öncelikli olarak muhalefetin çok iddia edildiği üzere "Seçim çantada keklik" gibi bir durumun olmadığını gösteriyor" dedi.

"AK PARTİ'NİN %38-%41 ARASINDA BİR OYU VAR"

Bazı anket şirketlerinin servis ettiği "AK Parti'nin aşağı yönlü iniş trendi var" iddiasına katılmadığını belirten Daşdemir, "AK Parti'nin %38-%41 arasında bir oyu var. MHP'nin %10-%11 arasında bir oyu var. BBP'nin de %1 oy oranına yaklaştığını görüyoruz. Karşı blokun Cumhur İttifakı'nın önüne geçemediğini görüyoruz" dedi.

BARAJIN DÜŞMESİYLE HDP'NİN %8 ÜZERİNDE OY ALMA İHTİMALİ SIFIRA YAKIN

Barajın düşmesine dikkat çeken Daşdemir, "Barajın yüzde 7'ye düşmesinden sonra ben HDP'nin %7,5 ve %8 üzerinde bir oy alma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu düşünüyorum. Verilere dayalı olarak bunu söylüyorum" ifadesini kullandı.

ANKETLERDE İYİ PARTİ LEHİNE PR ÇALIŞMASI

Bazı anket şirketlerinin İYİ Parti lehine PR çalışması yaptığını ifade eden Daşdemir, "Barajın düşmüş olması İYİ Parti'nin oyunu belli oranda düşüreceğini söyleyebiliriz. Bazı servis edilen araştırmalarda İYİ Parti'nin oyunun %15'lerde-%20'lerde gösterenler var. Bunların açık ve aleni bir şekilde bir PR çalışması olduğu ortada" dedi.