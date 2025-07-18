Ordu Büyükşehir Belediyesi: Türkiye'nin en eski yağlı güreş ve kültür festivali başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Bin yıllık tarihin doğayla buluştuğu Perşembe Yaylası'nda, 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün sürecek Türkiye'nin en eski, en köklü ve en çok seyircisi olan yağlı güreş ve kültür festivaline hazır mısınız" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, altın kemerli Ordulu Mustafa Bük Pehlivan adına düzenlenen 917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası festivalinin dolu dolu etkinliklere ve kıran kırana güreşlere sahne olacağı ifade edildi.