Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren için Ordu halkı sokağa çıktı.

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bale dersinden çıkıp evine gitmek için yürüdüğü yolda yürüyüş gerçekleştiriliyor.

Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği yürüyüşte, “Biliyor musunuz? Ben bu çağdan nefret ettim, etimle kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim”, “İyiki doğdun güzel melek”, “Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü” gibi pankartlar taşınıyor.

''KIZIMA DOĞUM GÜNÜ PLANLARI YAPIYORDUM''

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir’in, 21’inci yaş günü nedeniyle ailesi, yakınları ve arkadaşları mezarına gitti.

Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına gelen Ceren’in sevenleri, mezara karanfil bıraktı. Anne Güfer Özdemir, “Kızıma doğum günü planları yapıyordun. Ben nasıl dayanırım. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Ben yatsaydım orada keşke. Benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim kızım” diyerek ağladı.

CEREN'İN BABASI: İDAMA KARŞIYIM AMA BÖYLE DURUMLARDA GEREKLİ

Ceren Özdemir'in babası ise yaptığı açıklamada, idama karşı olduklarını ancak böyle durumlarda gerektiğini söyledi.