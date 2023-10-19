Ordu-Giresun Havalimanı 1-12 Kasım arasında trafiğe kapatılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'nın PAT saha onarımı ve apron genişletilmesi çalışmaları nedeniyle 1-12 Kasım tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılacağı belirtildi.

1-12 KASIM ARASINDA UÇAK TRAFİĞİNE KAPATILDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Havalimanımızda yapımı devam eden 'Ordu - Giresun Havalimanı PAT saha onarımı ve Apron genişletilmesi işi' çerçevesinde havalimanımız 1 Kasım 2023 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.