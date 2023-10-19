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  • Ordu-Giresun Havalimanı 1-12 Kasım arasında trafiğe kapatılacak
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Ordu-Giresun Havalimanı 1-12 Kasım arasında trafiğe kapatılacak

Ordu-Giresun Havalimanı, 12 gün uçak trafiğine kapatılacak.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Ordu-Giresun Havalimanı 1-12 Kasım arasında trafiğe kapatılacak
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'nın PAT saha onarımı ve apron genişletilmesi çalışmaları nedeniyle 1-12 Kasım tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılacağı belirtildi.

1-12 KASIM ARASINDA UÇAK TRAFİĞİNE KAPATILDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Havalimanımızda yapımı devam eden 'Ordu - Giresun Havalimanı PAT saha onarımı ve Apron genişletilmesi işi' çerçevesinde havalimanımız 1 Kasım 2023 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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