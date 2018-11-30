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Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ordu, Giresun ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik polisinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu 28 Kasım'da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 milimetre çapında 25 mermi, 19 gram sentetik uyuşturucu, 185 uyuşturucu hap ve 23 gram esrar ele geçirilmişti.

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