Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahil şeridinde kıyıya vuran kimliği belirsiz bir cihaz, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İnsansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen cisim üzerinde yapılan ilk incelemede patlayıcı madde bulunmazken, cihazın Ankara'daki Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

BOLAMAN SAHİLİNDE 2 METRELİK CİSİM KIYIYA VURDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre x 50 santimetre ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihazın sahilde kıyıya vurduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

PATLAYICI TESPİT EDİLMEDİ: CİHAZ KRİMİNAL DAİRE'YE GÖNDERİLECEK

"PAMİT ekiplerince yapılan incelemede, cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi'ne teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir."