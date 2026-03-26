İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,372
  • EURO
    51,3008
  • ALTIN
    6314.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Ordu sahilinde insansız araç alarmı: Kriminal daireye gönderilecek
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi sahilinde yaklaşık 2 metre boyutlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihaz kıyıya vurdu. PAMİT ekiplerinin incelemesinde patlayıcı madde tespit edilmeyen cisim, detaylı analiz için Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecek.

ABONE OL

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahil şeridinde kıyıya vuran kimliği belirsiz bir cihaz, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İnsansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen cisim üzerinde yapılan ilk incelemede patlayıcı madde bulunmazken, cihazın Ankara'daki Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

BOLAMAN SAHİLİNDE 2 METRELİK CİSİM KIYIYA VURDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre x 50 santimetre ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihazın sahilde kıyıya vurduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

PATLAYICI TESPİT EDİLMEDİ: CİHAZ KRİMİNAL DAİRE'YE GÖNDERİLECEK

"PAMİT ekiplerince yapılan incelemede, cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi'ne teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir."

  • insansız araç
  • Fatsa sahil
  • Ordu Valiliği
  • PAMİT
  • Bolaman

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.