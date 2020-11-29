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''Ordu satıldı'' diyen CHP vekiline büyük tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu için 'Ordu satıldı' açıklamasına sert tepki gösterdi.

HABERİN
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29 Kasım 2020 Pazar 10:14 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 10:26
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Türk ordusu için skandal ifadeler kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyadan CHP'li Başarır'ın skandal "Ordu satıldı" sözlerine sert tepki gösterdi. Ünal, "Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir" dedi.

Mahir Ünal, daha sonra yaptığı paylaşımda ise Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı iddialarına "Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB’nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz." sözleriyle yanıt vererek konuya ilişkin bir bilgi notu paylaştı.

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