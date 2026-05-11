Ordu semalarında F-16 gösterisi! SOLOTÜRK'ten özel performans

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, SOLOTÜRK'ün Ordu'da unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, programın geleneksel "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında düzenleneceği ifade edilerek, 16 Mayıs Cumartesi prova, 22 Mayıs Cuma saat 18.00'de ise gösteri uçuşunun yapılacağı belirtildi.
SOLOTÜRK'ün yetenekli pilotlarının F-16 savaş uçağıyla gerçekleştireceği gökyüzü gösterisinin, Altınordu ilçesindeki Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkisinde izleyiciyle buluşacağı kaydedildi.