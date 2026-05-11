Güncel

Ordu semalarında F-16 gösterisi! SOLOTÜRK'ten özel performans

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, SOLOTÜRK'ün Ordu'da unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, programın geleneksel "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında düzenleneceği ifade edilerek, 16 Mayıs Cumartesi prova, 22 Mayıs Cuma saat 18.00'de ise gösteri uçuşunun yapılacağı belirtildi.

SOLOTÜRK'ün yetenekli pilotlarının F-16 savaş uçağıyla gerçekleştireceği gökyüzü gösterisinin, Altınordu ilçesindeki Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkisinde izleyiciyle buluşacağı kaydedildi.

  • SOLOTÜRK
  • Türk Hava Kuvvetleri
  • gösteri uçuşu

