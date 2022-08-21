Ordu sözcüsü: Karadan başarılı olamadık, Türkiye'nin çabası çok önemli sonuçlar sağladı

Türkiye'nin girişimleriyle başlatılan tahıl koridorunun başlangıç noktası, Ukrayna'daki Odessa Limanı'nda sevkiyat hareketliliği devam ediyor.

ODESSA'DAKİ TAHILLAR DENİZE AÇILIYOR



TRT Haber'in haberine göre; Ukrayna'daki depolarda yaklaşık 25 milyon ton tahıl bulunuyor. Odesa limanı da, on binlerce ton tahılın yola çıkmak üzere depolandığı nokta. Bütün dünyada gıda krizine neden olan ve 5 aydır depolarda bekleyen buğday burada. Ağustos başından beri artık Türkiye'nin girişimiyle gemilere yükleniyorlar. Ve buradan yola çıkarak karadeniz üzerinden bu buğdaylar bütün dünyaya açılıyor. Bunun gibi burada Odessa Limanında onlarca depo var. Ve binlerce ton buğday bekliyordu. Artık yükleme başladı ve buradaki tahıl denize açılıyor. İstanbul'daki koordinasyon merkezinden onay gelmesinin ardından, silolardaki buğday gemilere yükleniyor.

LİMANA GİRİŞ ÇIKIŞLAR İÇİN İZİN ALINIYOR



Odessa Limanında gemilere tahıllar yükleniyor. 10 bin tonluk bir buğday yüklemesi yapılan gemi de İstanbul'a doğru yola çıkacak ve varış noktası Türkiye. Savaşın sürmesi nedeniyle, gemiler için yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor. Limana giriş çıkış için pek çok noktadan izin almak gerekiyor.

"TÜRKİYE'NİN BU ÇABASI ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ SONUÇLAR SAĞLADI"



Güney Ukrayna Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Nataliya Gumieniak, "Askeri olarak biz liman ve tahıl sevkiyatının güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Limanın giriş çıkışı çok sıkı bir şekilde kontrol altında tutuluyor. Bu bölgenin güvenliğini çok önemsiyoruz çünkü çok stratejik bir bölge bizim için. Türkiye'nin bu çabası ve bu yolu açması ülkemiz için çok önemli sonuçlar sağladı. Kara yoluyla sevkiyatı denemiştik ama olmadı. Şimdi deniz yoluyla bu sevkiyatı gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

700 BİN TON TAHIL TAŞIYAN GEMİLER KARADENİZ'DEN GEÇTİ



Şimdiye kadar Ukrayna depolarında bulunan yaklaşık 700 bin ton tahılın bulunduğu gemiler, 4'lü mutabakat sayesinde ülkeden ayrılarak Karadeniz'de oluşturulan insani koridoru kullandı.

Odessa Vali Yardımcısı Sergey Brachok, "Ruslar özellikle tahıl ekimi ve sevkiyatını hedef alıyordu. Biz şu anda biz sadece kendimiz için değil dünya gıda sektörünün de sağlıklı işlemesi için bir savaş veriyoruz" ifadelere yer verildi.