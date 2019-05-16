24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0196
  • 6,7507
  • 249.769
  • 87.658
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ordu Valisi Seddar Yavuz: 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı ilçesindeki heyelana ilişkin, 'Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vali Yavuz, toprak kaymalarının yaşandığı Sağlık Mahallesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, bölgede ilk heyelanın şubat ayında meydana geldiğini anımsattı.

Yavuz, şubat ayında vatandaşların can güvenliğini düşünerek 20 binada 29 konutu tahliye ettiklerini belirterek, "Dün heyelan şiddetini artırdı ve önemli bir heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı." diye konuştu.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi: "Şu anda hepimiz buradayız, tüm teknik ekip burada. Yeni tespitler yapıyoruz. Olası heyelanın etki alanlarını belirlemek bakımından özellikle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahliye kararı verdiğimiz evlerde süratle kira yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer acil ihtiyaçları için de gerekli ödemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 214 bin 500 lira kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün ve yarın da bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz."

Vali Yavuz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sürekli konuyla alakadar olduklarını kaydederek, "Her türlü tedbirin alınması ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir ve talimatları var. Biz de bu emir ve talimatlar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olarak onların dertlerini çözmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Füzeleri inceleyen Putin´e savaş uçakları eşlik etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA