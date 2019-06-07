Ordu Valisi'ne hakaret eden İmamoğlu'na vatandaşlardan sert tepki: Gerçek yüzünü göstermeye başladı
Ordu-Giresun Havalimanı’nda kullanma hakkına sahip olmadığı halde VIP salonuna girmeye çalışan, polis memurlarına mukavemette bulunan ve Ordu Valisi Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret eden CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'na vatandaşlar sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi. Vatandaşlar İmamoğlu'nun gerçek yüzünü göstermeye başladığını dile getirdi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 14 kişinin Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonu kullanma hakkına sahip olmadıkları halde bu alana zorlu girmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun polis memurlarına mukavemet ettiği alanda Ordu Valisi Ordu Valisi Seddar Yavuz'a da hakarette bulunmuştu. İmamoğlu'nun bu çirkin hareketine vatandaşlar sosya medyadan çok sert tepki gösterdi.
AĞZINI BOZAN İMAMOĞLU'NA VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ
CHP'li İmamoğlu'nun gerçek yüzünü göstermeye başladığını dile getiren vatandaşlar şu cümlelerle olaya tepki gösterdiler.
"Vali beye nasıl hakaret edebilirsin, yakıştımı sana Bu yaptığın? İşine gelmedimi ünlem koy, konuyu değiştir, tokat at, hakaret et, sustur.. bumu senin kişiliğin? Masken çoktan düştü ekrem... 23 haziran sonrası kendine başka bir iş arayacaksın.."
"Daha belediye baskani bile olmamisken vip kapisina dayanip vali ye hakaret etmek de ne oluyor . Zormu géliyor siradan bir halk gibi yaşamak"
"Valilere de hakarete başladık bravo size.. Daha öncede söyledim gerçek yüzünüzü göstermeye başladınız...Sizi destekleyenler Vali haketti derler ve siz tam gaz "kucaklamaya" devam İstanbulda ukala ve cahil dediğinizin kişinin hakettiği gibi.. TİYATRO cusunuz net... "
"Hakkın olmayan bir yeri kullanmak istemişsin Vali bey Seddar Yavuz da kanuna uygun davranıp sana bunu kullandırtmamış çocuklar gibi ağlayıp mağdurum da mağdurum edebiyatı yapmak da ancak sana yakışırdı İmamoğlu"
"Vali'ye it diyen "adam" zelil olup tarihe gömülecektir!"
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ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Açıklamada, 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında İmamoğlu'nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat edeceği bilgisi üzerine güvenlik açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler, araçlarından inerek VIP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istemişlerdir. Bu teşebbüs üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik uçak yolcu manifestosunda (Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, Gülşah İnce, Çağlar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp) VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı kendilerine ifade edilmiştir."
VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan Torun'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan "VIP salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır" hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağının belirtildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup grubun aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparkına yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır.
Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına hitaben, 'Tayyip'in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler...' diyerek hakarette bulunmuştur. Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır."
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