CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 14 kişinin Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonu kullanma hakkına sahip olmadıkları halde bu alana zorlu girmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun polis memurlarına mukavemet ettiği alanda Ordu Valisi Ordu Valisi Seddar Yavuz'a da hakarette bulunmuştu. İmamoğlu'nun bu çirkin hareketine vatandaşlar sosya medyadan çok sert tepki gösterdi.

AĞZINI BOZAN İMAMOĞLU'NA VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

CHP'li İmamoğlu'nun gerçek yüzünü göstermeye başladığını dile getiren vatandaşlar şu cümlelerle olaya tepki gösterdiler.

"Vali beye nasıl hakaret edebilirsin, yakıştımı sana Bu yaptığın? İşine gelmedimi ünlem koy, konuyu değiştir, tokat at, hakaret et, sustur.. bumu senin kişiliğin? Masken çoktan düştü ekrem... 23 haziran sonrası kendine başka bir iş arayacaksın.."

"Daha belediye baskani bile olmamisken vip kapisina dayanip vali ye hakaret etmek de ne oluyor . Zormu géliyor siradan bir halk gibi yaşamak"

"Valilere de hakarete başladık bravo size.. Daha öncede söyledim gerçek yüzünüzü göstermeye başladınız...Sizi destekleyenler Vali haketti derler ve siz tam gaz "kucaklamaya" devam İstanbulda ukala ve cahil dediğinizin kişinin hakettiği gibi.. TİYATRO cusunuz net... "

"Hakkın olmayan bir yeri kullanmak istemişsin Vali bey Seddar Yavuz da kanuna uygun davranıp sana bunu kullandırtmamış çocuklar gibi ağlayıp mağdurum da mağdurum edebiyatı yapmak da ancak sana yakışırdı İmamoğlu"

"Vali'ye it diyen "adam" zelil olup tarihe gömülecektir!"

"Demek Devletin Valisi için "Bu Vali tam bir it" Dedin? Gerçek yüzünü çıkaran Rabbime şükürler olsun..."

"Boşuna çeneni yormaya gerek yok sayın vali yasal süreç başlatmıştır ekrem imamoglu daha öncede beylikdüzü polis karakol basıp küfür hakaret yaptıgı günleri iyi biliriz"

"Beni karıştırma!!! 82 milyon arkasındaymış. Ben demirtasin çizgisini beğenip, devletin Vali’sine polisine hakaret eden birinin ne arkasında ne yaninda dururum"

BAKAN SOYLU: ALLAH KİMSEYİ GÜÇ ZEHİRLENMESİNE DÜŞÜRMESİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de Trabzon Dernekleri ile bayramlaşma programına katıldı. Programda konuşma yapan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VİP salonuna alınmamasına ilişin açıklamalarda bulundu.

"VALİYE İT DEDİ İT"

İmamoğlu’nun VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını vurgulayan Soylu, “Trabzon'da kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. ‘Ben buradan çıkmak istiyorum' demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Aramışlar milletvekilini demişler ki özel uçakla gidiyor 14 kişi, bunların hiçbirinin kendisinin dahi kullanma hakkı yok. Öbür taraftan alalım hem geçecek zaten. Bir problem yok. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin” dedi.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ordu Valiliği, bir televizyon kanalında ve bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı" yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.