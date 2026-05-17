Güncel

Ordu'da acı olay... Şelale göletine giren çocuk boğuldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Gökçegelin Şelalesi göletine giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan anne ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sıcak havadan bunalan bir grup çocuğun şelale göletinde serinleme planı trajediyle sonuçlandı. 15 yaşındaki Arda Karayiğit, arkadaşlarıyla birlikte girdiği Gökçegelin Şelalesi göletinde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Dört kardeşin en büyüğü olan Arda'nın ölümü, ilçede derin üzüntüye yol açtı.

ARDA ARKADAŞLARIYLA GÖLETE GİRDİ, AKINTIYA KAPILDI

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde serinlemek için şelalenin göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Olay, ilçenin İlküvez Mahallesi'nde bulunan Gökçegelin Şelalesi göletinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, dört arkadaşı ile birlikte serinlemek için şelaleye giren Arda Karayiğit, suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ve çevredekilerin müdahalesine rağmen çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu Arda Karayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Arda'nın Tuncay ve Meryem çiftinin 4 çocuğundan en büyükleri olduğu öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun annesi ve yakınları sinir krizleri geçirerek feryat etti. Olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Çaybaşı boğulma
  • Arda Karayiğit
  • Gökçegelin Şelalesi
  • Ordu boğulma olayı
  • şelale göleti

