İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2020 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9613
  • EURO
    9,4604
  • ALTIN
    463.869
  • BIST100
    1341.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'da anlamlı farkındalık hareketi: Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız
Güncel

Ordu'da anlamlı farkındalık hareketi: Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız

Ordu'da, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kutlama etkinlikleri kapsamında farkındalık çalışması yapıldı. Öte yandan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında çeşitli etkinlik ve ziyaret programları gerçekleştirilecek.

IHA25 Kasım 2020 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:50
ABONE OL

Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ordu Fırıncılar Odası iş birliğiyle yapılan farkındalık çalışmasında, Ordu’daki fırıncılar, müşterilerine ekmekleri üzerinde “Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız” yazılı kese kağıtları ile veriyor.

Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin yapmış olduğu farkındalık çalışmasıyla, her eve giren ekmeklerin konulduğu kese kağıdı ve ambalajlarda yer alan “Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız” sloganı ile kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Öte yandan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında çeşitli etkinlik ve ziyaret programları gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.