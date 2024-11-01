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Ordu'da bulundu: Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık

Ordu'da, Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 1800 yıllık mil taşı sergilenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Ordu'da bulundu: Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, söz konusu taşın Fatsa ilçesinde inşa edilen Laleli Merkez Camisi'nin temelinde kullanıldığını ancak 56 yıl önce cami yenilenince bahçe kısmında kaldığını söyledi.

LATİNCE YAZI TERCÜME EDİLDİ

Taşın üzerindeki yazının bir süre önce Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim tarafından fark edildiğini belirten Toparlak, Evcim'in, vatandaşların oturmak amacıyla kullandığı taştaki Latince yazıyı tercüme ettirdiğini dile getirdi.

"O DÖNEME AİT YÖN LEVHASI"

Toparlak, mil taşı olarak bilinen eserin milattan sonra 300'üncü yıllara dayandığını ifade ederek, "Kralı öne çıkartan ve öven yazıda, mecazi anlamda kralın yolu tarif ediliyor. O döneme ait yön levhası. İlgili yolu ve yönü gösteren levha, yani mil dediğimiz de o. Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık bir taş." dedi.

"TAŞI KORUMA ALTINA ALDIK"

Taşın, Fatsa Belediyesi ekiplerince Ordu Müze Müdürlüğü bahçesine nakledildiğini belirten Toparlak, "Taşı koruma altına aldık. Bundan sonraki süreçte temizliği yapılacak. İnşallah yeni müzemizde sergileyeceğiz." diye konuştu.

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