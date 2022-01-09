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Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde çıkan orman yangını, yöre halkının da desteğiyle söndürüldü.

AA9 Ocak 2022 Pazar 19:27 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 19:27
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İlçeye bağlı Uzunmahmut Mahallesi'ndeki Kutlukoca Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi.

Yangın, 5 arazöz ve 15 kişilik ekibin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekiplerin hasar tespitinin ardından ne kadar alanın zarar gördüğü tespit edilecek.

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