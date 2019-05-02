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Ordu'da çöpte bebek cesedi bulundu

Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde erkek bebek cesedi bulundu. Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisinde dün bulunan bebek cesedine ilişkin soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü söyledi.

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Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisinde işçiler, çöpler arasında bebek bulunduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kısa süre önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde erkek bebek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisinde dün bulunan bebek cesedine ilişkin soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü söyledi.

Erduğan, 7-8 aylık doğduğu tahmin edilen erkek bebeği çöpe atanların tespitine ilişkin cinayet bürodan iki özel ekip kurulduğunu belirterek, "Bu ekibimiz başta güvenlik kameraları, iş yeri kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Ekibimiz dünden bu yana konunun hassasiyetle üzerinde duruyor." dedi.

Özel ekibin çalışmasını hastane, eczane ve aile hekimliklerinde de sürdüğünü kaydeden Erduğan, "Olayın aydınlatılması noktasında kurulan iki özel ekibimiz titiz bir çalışma yürütüyor. İnşallah en kısa sürede sonuç alırız." diye konuştu.

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