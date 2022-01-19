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Ordu'da kaçak tütün mamulü operasyonu

Adıyaman'dan Ordu'ya gelen 300 kg kıyılmış tütüne el konuldu.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:37
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Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde Adıyaman'dan gelen bir araçta polis uygulama ve arama noktasında yapılan aramada 300 kg kıyılmış tütüne el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari tahkikat yapıldı.

RİSK ANALİZ ÇALIŞMALARI NEDİR?

Risk analiz çalışmaları, var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar biliniyor.

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