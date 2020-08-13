Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor

DHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:10

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla gittiği Çaka Plajı mevkisinde denize giren Mehmet Zencirci, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahile gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mehmet Zencirci için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopter ile arama çalışmalarına havadan destek verdi. Ekiplerin 3 gün süren çalışmalarında, Zencirci'ye ulaşılamadı. Ekipler, arama çalışmaları bugün de sürdürürken, kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi de sürüyor.

Zencirci'nin dayısı Mehmet Emin Ertan, “Mehmet’imizi Karadeniz’e verdik, kaybettik onu. 3 gündür arama çalışması yapılıyor ama bulanamadı. Üzüntümüzü anlatamayız, acımız çok büyük. Şanlıurfa’daydım ve duyar duymaz Ordu’ya geldim” dedi.

‘3 GÜNDÜR CENAZEMİZİ BEKLİYORUZ’

Haberi alır almaz Şanlıurfa’dan Ordu’ya geldiğini ifade eden kayıp gencin kuzeni Mehmet Şerif Halefoğlu, “Mehmet, benim amcamın oğlu ve buraya mevsimlik işçi olarak gelmişti. Denize girmiş ve bir daha çıkamamış, 3 gündür cenazemizi bekliyoruz. Akrabalarımız burada, ailesine destek olmaya çalışıyoruz. Ekipler, 3 gündür çalışıyor, bir an önce cenazemizi alıp gitmek istiyoruz” diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zencirci'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Zencirci’nin fındık bahçesinde çalışırken, akrabalarıyla birlikte mola verip, serinlemek için dereye girdiği anlar yer aldı.

Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, “Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu’ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz” dedi.