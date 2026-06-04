Ordu'da direksiyon başında kalp krizi geçen dolmuş şoförü hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşanan trajik olay, bir dolmuş şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesiyle son buldu. 38 yaşındaki Cantürk Topal, yolcularını aldıktan kısa bir süre sonra fenalaştı ve aracını bariyerlere çarparak durdurabildi. Tüm müdahalelere rağmen genç şoför hastanede kurtarılamadı.

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

52 M 0504 plakalı dolmuşun şoförü Cantürk Topal (38), yolcularını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Topal, Çatallı Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak dolmuşu durdurdu.

Cantürk Topal

YOLCULAR İHBAR ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sırasında yolcuların bulunduğu dolmuşta yaralanan olmazken, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.