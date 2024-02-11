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Ordu'da feci kaza: 2 ölü

Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Fatsa'da oturan çocuklarının yanına giden Zeynel (71) ve eşi Fatma Yağız (61) hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

DHA11 Şubat 2024 Pazar 12:56 - Güncelleme:
Ordu'da feci kaza: 2 ölü
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Kaza, Aybastı-Fatsa kara yolu Meşebükü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Zehra Kuru yönetimindeki 52 KB 566 plakalı otomobil ile Emre Yağız (34) idaresindeki 58 ADZ 692 otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Zeynel Yağız ve eşi Fatma Yağız yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatsa'da oturan çocuklarının görmek için yola çıkan Zeynep-Fatma Yağız çifti, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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