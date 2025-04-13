İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'da fuhuş çetesine darbe: Örgüt çökertildi, mağdurlar kurtarıldı
Güncel

Ordu'da fuhuş çetesine darbe: Örgüt çökertildi, mağdurlar kurtarıldı

Ordu'da jandarma ekiplerinin 3 ay süren takibi sonrası düzenlediği eş zamanlı operasyonla fuhuş çetesi çökertildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 9 mağdur kadın özgürlüğüne kavuştu.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 19:15 - Güncelleme:
Ordu'da fuhuş çetesine darbe: Örgüt çökertildi, mağdurlar kurtarıldı
ABONE OL

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüt tarafından insan ticareti ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temin etmek veya kolaylaştırmak' suçlarını örgütlü olarak işledikleri bilgisi alınan şahıslara yönelik soruşturma başlattı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 6 farklı noktaya yapılan eş zamahlı operasyonda 11 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu zorla fuhuş yaptırılan 9 mağdur kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda i32 bin 500 TL, 200 avro, 200 ABD doları (suçtan elde edilen), 500 bin TL değerinde imzalı senet, 6 adet boş senet, muhtelif miktarda doğum kontrol hapı ve prezervatif, 2 adet kesici alet, 20 litre sahte alkol, 100 paket bandrolsüz sigara, 16 adet cep telefonu, 2 adet CD ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • ordu
  • fuhuş operasyonu
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.