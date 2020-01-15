İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8867
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    292.98
  • BIST100
    121304
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'da gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek
Güncel

Ordu'da gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz ilçesinde, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin ağacının tescillenmesi hedefleniyor.

AA15.01.2020  16:01 - Güncelleme: 15.01.2020  16:01

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç büyümüş ladin ağacıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ağacın "tarihi anıt ağacı" olması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gerekli başvurunun yapıldığını belirten Güler, başvurunun ardından Bakanlık ekiplerinin ağaçta inceleme yaptığını aktardı. Güler, ağaçla ilgili kısa sürede sonuç alınmasını beklediklerini ifade etti. Devrilmiş ladin ağacının görenleri şaşırttığını, böylesine önemli bir ağacın mutlaka tescillenmesi gerektiğini kaydeden Güler, "Böyle bir ağacın başka bir yerde olabileceğine ihtimal vermiyoruz. İlimize gelen tüm ziyaretçilerin mutlaka bu ağacı görmesini istiyoruz." dedi. Güler, ağacın Ordu Valiliğince koruma altında olduğuna işaret ederek, Bakanlık tarafından yapılacak çalışmanın ardından ağacın tarihi anıt ağacı olarak tescilleneceğini sözlerine ekledi.

Faciadan dönüldü! Minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var
Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!
Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

ABD kolları sıvadı! Ne İran, ne ABD... Irak halkı endişeli
ABD kolları sıvadı! Ne İran, ne ABD... Irak halkı endişeli

ABD kolları sıvadı! Ne İran, ne ABD... Irak halkı endişeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.