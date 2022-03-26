Ordu'da heyelan

Güzelyalı Köy Mahallesi Mahalcık Sokak'ta kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı, risk altındaki 3 ev boşaltıldı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu.

Yıkılan evlerden birinde yangın çıktı, mahalledeki aile kabristanlığında ve bazı bahçelerde de hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, evleri yıkılan vatandaşlarla sohbet ederek kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Sonel, gazetecilere, bu yıl karın çok yağdığını ve bu nedenle 19 ilçedeki yetkilileri dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını söyledi.

Karın erimesiyle eğimli yerlerde toprak kayması riski oluştuğunu belirten Sonel, "Bugün sabah da yaşadık. Şu an 3 bina yıkıldı, 3 bina tahliye edildi. Can kaybı ve yaralımız olmaması tabii ki bizleri mutlu etti. Büyükbaş hayvanlarımız ve bir köpeğimiz enkaz altında kaldı. Onlara da hakikaten çok üzüldük ama ailemize inşallah 1-2 gün içerisinde büyükbaş hayvanlarımızı ve köpeğimizi alacağız ve teslim edeceğiz " ifadelerini kullandı.

Sonel, devletin tüm birimlerinin olay yerinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda yöre halkımıza zaten vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların böyle gözlerinin yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz. Rabbim memleketimizi, ülkemizi doğal afetlerden korusun. Hepimizin dikkatli olması lazım. 19 ilçemizdeki vatandaşlarımıza da tekrar söylüyoruz, lütfen eğimli yerlere dikkat etsinler. Bir kıpırdama, hareketlilik görüldüğü zaman muhtarlarımız vasıtasıyla, AFAD vasıtasıyla, jandarmamız vasıtasıyla muhakkak bize de ulaşsınlar ki tedbirlerimizi önceden alalım.

- "TOPRAK HAREKETLİLİĞİ HALEN DEVAM ETMEKTE"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise insan canına bir zarar gelmediğini ancak evlerin toprak altında kaldığını söyledi.

Devletin ilgili kurumlarının olay yerinde olduğunu vurgulayan Tören, "Yetkililerle mevcut alanı gezdik. Allah daha beterinden korusun. Teknik yetkililerden aldığım bilgiye göre toprak hareketliliği halen devam etmekte. Elektrik kontağından çıkan yangın, aynı zamanda toprak kaymasıyla birleşince vatandaşlarımızın evlerinde büyük hasara yol açtı." dedi.

Tören, gerekli tedbirlerin alındığını, hiçbir vatandaşın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına gerekenlerin yapılacağını anlattı.

Evi yıkılan mahalle sakinlerinden Hanife Türkmen, hayvanlarının da telef olduğunu belirterek, "Evde değildik. Kayınpederimin evine gelmiştim. Peşimden 10 dakika sonra bir kütürtü koptu. Döndüm baktım, daha buradan ileri geçemedim. Yapacak bir şeyim yok. Hayvanlarım gitti. Nasıl oldu, bilmiyorum. Yanan ev benim. Sütçülük yapıyordum." diye konuştu.