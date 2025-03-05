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Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan bazı yolar ulaşıma açıldı

Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolu tek yönlü ulaşıma açıldı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan bazı yolar ulaşıma açıldı
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Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan anının cep telefonuyla kaydedildiği yol ulaşıma çift yönlü kapandı.

Belediye ve Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken sürücüler alternatif yollara yönlendirdi.

Ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yol tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanan yola anında müdahale edildiğini belirterek, belediye ve Karayolları ekiplerince koordineli şekilde yürütülen çalışma sonrası yolun kısmi olarak ulaşıma açıldığını ifade etti.

  • heyelan yol açıldı
  • Kabataş-Çatalpınar-Aybastı
  • ulaşım açıldı

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