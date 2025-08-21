İSTANBUL 30°C / 18°C
Güncel

Ordu'da ilginç kaza: Kendini bir anda dolmuşun üzerinde buldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen kazada, dolmuşun çarptığı vinçten düşen işçi dolmuşun üzerine düştü. Yaralı işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
Ordu'da ilginç kaza: Kendini bir anda dolmuşun üzerinde buldu
Özel bir şirkette çalışan Emin Elmalı, Şarkiye Mahallesi'ndeki güvenlik kamerasının bakımı için vincin sepet bölümüne çıktı.

Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen dolmuş, sepetin bağlı bulunduğu vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun üzerine düşen Elmalı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sedye ile dolmuş üzerinden aldıkları işçi, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

